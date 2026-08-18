Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает, что западный проект по использованию Украины против России приближается к завершению. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Проект по использованию Украины в антироссийских целях близится к завершению», — сказал Константинов.

Свою оценку глава крымского парламента связал с положением украинских войск на фронте и проблемами с пополнением личного состава. Он также обратил внимание на действия территориальных центров комплектования, которые занимаются мобилизацией на Украине.

По мнению Константинова, политика украинских властей нанесла стране огромный ущерб. При этом его вывод о приближении западного проекта к завершению является оценкой политика, а не установленным фактом.

На фоне этого Киев действительно сообщал о проблемах с ресурсами для армии. Владимир Зеленский ранее заявил, что в 2026 году Украина располагает в 2,5 раза меньшим количеством ракет-перехватчиков, чем в 2025-м.

Ранее Life.ru рассказывал, что поставки американского оружия Украине замедлились. С января 2025 года Вашингтон не объявлял о новых поставках вооружений напрямую из американских арсеналов.