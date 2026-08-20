Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 18:31

Призванный спасти орбитальную обсерваторию NASA спутник стал вращаться и сорвал важную миссию

NASA не будет спасать орбитальную обсерваторию Swift из-за проблем с управлением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) отказалось от спасения обсерватории Swift, запущенной в 2004 году. Специалисты решились на такой шаг из-за проблем с управлением спутником LINK, который должен был захватить аппарат и поднять его на более высокую орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

В конце июля стало известно, что спутник потерял ориентацию и начал неконтролируемо вращаться. Миссию по спасению обсерватории приостановили.

«[В связи с этим] LINK не будет захватывать спутник агентства или поднимать его на большую высоту для продления научной миссии, как планировалось», — говорится в сообщении.

Несмотря на срыв изначальных планов, спутник всё ещё пытается сблизиться с обсерваторией для сбора данных, которые в будущем могут помочь при планировании новых миссий по обслуживанию уже запущенных аппаратов. В управлении признали, что не ожидали такого исхода. Ожидается, что Swift войдёт в атмосферу Земли позднее в этом году. Она была предназначена для изучения гамма-всплесков и других космических явлений, при этом миссия была рассчитана всего на два года.

Ещё одна лунка: NASA показало 18-метровый кратер от падения ракеты Маска на Луне
Ещё одна лунка: NASA показало 18-метровый кратер от падения ракеты Маска на Луне

Ранее «Роскосмос» отчитался о вводе в строй четвёртого спутника российской орбитальной гидрометеорологической группировки. «Электро-Л» создали в научно-производственном объединении имени Лавочкина.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • NASA
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar