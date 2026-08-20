Пьянка на нефтебазе закончилась ножом в сердце: В ЯНАО вынесли приговор по убийству в 1998 году

В Ямало-Ненецком автономном округе суд заочно вынес приговор мужчине, совершившему убийство почти три десятилетия назад в посёлке Пуровск, ныне являющимся районом города Тарко-Сале. Об этом передаёт пресс-служба СУ СК по ЯНАО.

Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 октября 1998 года на территории нефтеперерабатывающей установки. Между двумя мужчинами, распивавшими спиртное, вспыхнула ссора, которая переросла в резню.

В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанёс оппоненту смертельный удар в область сердца. Пострадавший скончался в хирургическом отделении больницы. Осознав содеянное, злоумышленник скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Его поиски продолжаются до сих пор.

Несмотря на то что фигурант не найден, собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил любовницу, которая за три месяца до этого ушла к нему от мужа. 38-летняя Мария покинула супруга в феврале и начала отношения с Алексеем. Официальный развод при этом оформлен не был. Когда муж перестал получать от женщины известия, он обратился в полицию. Правоохранители нашли тело Марии в квартире Алексея. На шее было ножевое ранение, что указывало на насильственный характер смерти.