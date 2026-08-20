Задушивший беременную любовницу пермяк заявил, что она сама попросила об этом

Житель Пермского края, осуждённый за убийство беременной любовницы, пытался убедить следователей, что девушка сама попросила её задушить. Подробности дела раскрыли в краевом управлении Следственного комитета России, передаёт РИА «Новости».

По данным следствия, в начале апреля 46-летний мужчина находился в машине вместе с 22-летней знакомой. Девушка рассказала, что ждёт от него ребёнка и собирается сообщить обо всём его жене. После этого разговора он убил её и вывез тело на свалку.

На шее погибшей эксперты нашли странгуляционную борозду, которая появилась от удушения шнурком. Сам фигурант настаивал на другой версии: якобы душил жертву руками, но по её же просьбе. Однако в распоряжении правоохранителей есть запись, подтверждающая совместную поездку пары за город. В середине августа суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил любовницу, которая за три месяца до этого ушла к нему от мужа. 38-летняя Мария покинула супруга в феврале и начала отношения с Алексеем. Официальный развод при этом оформлен не был. Когда муж перестал получать от женщины известия, он обратился в полицию. Правоохранители нашли тело Марии в квартире Алексея. На шее было ножевое ранение, что указывало на насильственный характер смерти.