Создатель «Лепрозория» и Dirty Савович страдал боковым амиотрофическим склерозом

Создатель Dirty и «Лепрозория» Йован Савович за три дня до смерти находился в больничной палате под капельницей. Последние годы он страдал тяжёлым заболеванием, сообщил телеграм-канал Mash. Речь идёт о боковом амиотрофическом склерозе — неизлечимой болезни, которая приводит к параличу.

Последний комментарий в своём канале Савович оставил в 23:58 мск. Он ответил одному из подписчиков и назвал его хамоватым анонимом.

Ранее сообщалось, что Йован Савович умер 20 августа. О его смерти рассказали участники сообщества d3.ru. Близкие и друзья попросили почтить его память. Йован Савович родился в Югославии и в 1991 году переехал в Россию. В начале 2000-х он запустил Dirty.ru, а позже создал «Лепрозорий» — закрытое интернет-сообщество, ставшее одним из заметных явлений раннего Рунета.