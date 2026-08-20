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20 августа, 20:14

Актёр Семён Трескунов* из сериала «Ивановы-Ивановы» объявлен МВД РФ в розыск

Семён Трескунов*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / treskunovs

Семён Трескунов*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / treskunovs

Актёр Семён Трескунов* объявлен МВД России в розыск по уголовной статье, следует из базы. Уголовное дело об иноагентстве завели в марте.

«Трескунов Семён Алексеевич* <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: мужской, национальность: русский, дата рождения: 14.11.1999, место рождения: РФ, город Москва», — уточняется в базе.

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Ранее прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении актёра Семёна Трескунова*, признанного иностранным агентом. Установлено, что 26-летний артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, с ноября 2025 года, находясь за границей, он продолжил публиковать посты в соцсетях без обязательной маркировки о том, что материалы созданы иностранным агентом.

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* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

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Алена Пенчугина
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