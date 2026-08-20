Актёр Семён Трескунов* из сериала «Ивановы-Ивановы» объявлен МВД РФ в розыск

Ранее прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении актёра Семёна Трескунова*, признанного иностранным агентом. Установлено, что 26-летний артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, с ноября 2025 года, находясь за границей, он продолжил публиковать посты в соцсетях без обязательной маркировки о том, что материалы созданы иностранным агентом.