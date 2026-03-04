Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против актёра Семёна Трескунова*

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении актёра Семёна Трескунова*, признанного иностранным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 26-летний артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, с ноября 2025 года, находясь за границей, он продолжил публиковать посты в соцсетях без обязательной маркировки о том, что материалы созданы иностранным агентом.

Действия Трескунова* квалифицированы по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Решение о возбуждении уголовного дела остаётся за следствием, прокуратура держит исход на контроле.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.