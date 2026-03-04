Владимир Путин
4 марта, 10:36

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против актёра Семёна Трескунова*

Семён Трескунов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / treskunovs

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении актёра Семёна Трескунова*, признанного иностранным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 26-летний артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, с ноября 2025 года, находясь за границей, он продолжил публиковать посты в соцсетях без обязательной маркировки о том, что материалы созданы иностранным агентом.

Действия Трескунова* квалифицированы по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Решение о возбуждении уголовного дела остаётся за следствием, прокуратура держит исход на контроле.

После начала спецоперации Семён Трескунов* уехал из России — сначала в Израиль, затем в Испанию. В эмиграции он сменил имя на Сэм, перешёл на английский в соцсетях и начал обучать актёрскому мастерству. Также за границей артист развёлся с Анитой Ахмадуллиной, с которой был знаком с детства. В прошлом году Минюст внёс его в реестр иноагентов за распространение недостоверных сведений об СВО. Весной 2025-го Трескунов* заявил о желании вернуться на родину, признавшись, что скучает по дому, но опасается тюрьмы. Кроме того, у бывшего актёра сериала «Ивановы-Ивановы» образовался долг перед ФНС — почти 100 тысяч рублей.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

