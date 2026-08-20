В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха из-за крупного пожара

В украинской столице зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха. Причиной стал крупный пожар в Голосеевском районе, о котором ранее сообщили городские власти. В связи с этим администрация Киева обратилась к жителям с рядом рекомендаций по безопасности.

В официальном Telegram-канале горсовета говорится, что до нормализации экологической ситуации гражданам следует ограничить время пребывания на открытом воздухе, плотно закрыть окна в помещениях, употреблять больше жидкости, а при наличии бытовых воздухоочистителей включить их на максимальную мощность. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб. О сроках восстановления нормального качества воздуха пока не сообщается.

Ранее в районе Троещина украинской столицы после серии взрывов загорелась ТЭЦ-6. Объект относится к числу самых крупных теплоэлектростанций города. Судя по опубликованным каналом кадрам, над местом происшествия поднимается густой столб черного дыма, на территории станции начался мощный пожар.