Минфину Украины поручено продать Sense Bank на фоне коррупционного скандала

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий дал указание Министерству финансов продать государственный Sense Bank. Решение принято на фоне нового коррупционного скандала, в котором фигурирует данное финансовое учреждение.

«Министерство финансов имеет чёткое задание активизировать процесс продажи Sense Bank. Параллельно Минфин совместно с Нацбанком должны решить все накопившиеся проблемы в этом финучреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление», — сообщил Корецкий у себя в соцсетях.

Sense Bank оказался в центре внимания Национального антикоррупционного бюро Украины, которое обнародовало новые материалы в рамках расследования. 19 августа кабинет министров решил отстранить руководителя наблюдательного совета банка Николая Гладыщенко, а также инициировал отстранение главы правления Алексея Ступака.

Тем временем антикоррупционные органы продолжают расследования против бывших высокопоставленных представителей украинской власти. 17 августа стало известно, что НАБУ и САП готовят второе подозрение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Новый эпизод может касаться незаконного обогащения, тогда как первое дело было связано с предполагаемой легализацией 460 млн гривен через строительство элитной недвижимости под Киевом.