Бывшего вице-президента Либерии Тейлор обвинили в наркосвязях

Министерство юстиции Либерии официально предъявило обвинение бывшему вице-президенту страны Джуэл Тейлор, занимавшей этот пост с 2018 по 2024 год. Её подозревают в причастности к международной торговле наркотиками, а также в отмывании денег, преступном сговоре, незаконном импорте и пособничестве. Аналогичные обвинения выдвинуты против двух граждан Хорватии и одного украинца, которые в настоящее время объявлены в розыск.

Основанием для уголовного преследования послужила июньская операция спецслужб, в ходе которой был перехвачен груз кокаина весом почти четыре тонны. Стоимость изъятой партии оценивается примерно в 336 миллионов долларов. Наркотики хранились на подпольном складе в городе Дуазон, расположенном к востоку от столицы Монровии.

63-летняя экс-вице-президент была задержана 19 августа в международном аэропорту Монровии при попытке покинуть страну. Тейлор была замужем за бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором, правившим с 1997 по 2003 год. Ведётся следствие.

Ранее в Тверской области сотрудники полиции накрыли нарколабораторию, в которой успели сварить «запрещёнки» на сотни миллионов рублей. Подпольный цех по производству смерти располагался в неприметном доме вблизи города Лихославля. В помещении оперативники обнаружили всё необходимое: реактор для химического синтеза, канистры с прекукорсорами, место для сушки готового товара и контейнеры с 66 килограммами неизвестного порошка.