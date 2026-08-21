МВД объявило в розыск журналиста Еловского*

МВД России объявило журналиста Дмитрия Еловского* в розыск по уголовной статье. Информация появилась в федеральной базе ведомства, следует из карточки розыска.

«Еловский Дмитрий Сергеевич*, 31.10.1985 года рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД.

Конкретную статью Уголовного кодекса ведомство не указало. Других сведений об основаниях розыска карточка не содержит.

Еловский* работал шеф-редактором и ведущим проекта Михаила Ходорковского* «Ходорковский лайв». Он также сотрудничал с телеканалом «Дождь»** и изданием «Сноб».

В 2023 году Минюст России включил журналиста в реестр иностранных агентов. МВД пока не раскрыло другие обстоятельства розыска.

Ранее МВД России объявило в розыск актёра Семёна Трескунова*, известного по сериалу «Ивановы-Ивановы». В карточке ведомство указало, что артиста разыскивают по статье Уголовного кодекса. Конкретную норму МВД также не назвало. В марте стало известно о возбуждении против Трескунова* уголовного дела, связанного со статусом иностранного агента.

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