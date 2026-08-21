Дания отложила запуск завода топлива для ракет Украины, цена выросла втрое

Запуск завода по производству твёрдого топлива для украинских ракет перенесли на конец 2027 года, а стоимость проекта выросла втрое. Предприятие планируют построить в Дании по проекту компании Fire Point, сообщает портал Euractiv.

Изначально компания оценивала создание завода в €50 млн. Теперь смета достигла €150 млн.

Портал отмечает, что датские власти «сняли более 20 бюрократических преград для строительства завода». Однако эти меры не помогли сохранить прежние сроки.

Причиной задержки стало здание, которое компания приобрела для размещения производства. Объект не соответствует требованиям безопасности для работы со взрывоопасными и токсичными веществами.

Теперь Fire Point намерена самостоятельно построить новое здание в Дании. Завершить создание предприятия компания рассчитывает к концу 2027 года.

Ранее финская компания Innokas и украинский разработчик беспилотников Airlogix договорились работать над запуском производства БПЛА в Финляндии. Выпускаемые в Европе системы планируется направлять для нужд украинских сил безопасности и обороны. Компании подписали протокол о намерениях на выставке оборонной промышленности DALO Industry Days в Дании. Со стороны Airlogix документ подписал финансовый директор Александр Андрощук, от Innokas — гендиректор Янне Костамо.