Житель Мордовии заживо сжёг спящего приятеля, облив его бензином

В Мордовии предъявлено обвинение местному жителю, который заживо сжёг своего приятеля. Следственное управление Следственного комитета России по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства, совершённого с особой жестокостью.





По версии следствия, 17 августа в селе Ичалки после совместного распития алкоголя в недостроенном гараже обвиняемый, воспользовавшись тем, что его 39-летний знакомый спал, облил его бензином и поджёг. От полученных ожогов потерпевший скончался на месте происшествия. О случившемся в правоохранительные органы сообщил местный житель.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и не отрицал своей причастности к преступлению. В ближайшее время суду будет направлено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе суд заочно вынес приговор мужчине, совершившему убийство почти три десятилетия назад в посёлке Пуровск, ныне являющимся районом города Тарко-Сале. Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 октября 1998 года на территории нефтеперерабатывающей установки. Между двумя мужчинами, распивавшими спиртное, вспыхнула ссора, которая переросла в резню. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанёс оппоненту смертельный удар в область сердца. Пострадавший скончался в хирургическом отделении больницы.