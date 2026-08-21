Следком назвал предварительную причину ДТП в центре Петербурга

По данным пресс-службы ГСУ СК по Петербургу, предварительная причина ДТП на Невском проспекте, в результате которого пострадали пешеходы, заключается в том, что один из водителей потерял контроль над управлением автомобилем.

Водитель не справился с управлением и спровоцировал ДТП на Невском проспекте. Видео © VK / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Сегодня на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки произошло ДТП, в результате которого водитель одного из автомобилей не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре», — уточнила пресс-служба.

По факту аварии проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Одновременно прокуратура Центрального района города поставила на контроль как саму проверку, так и её окончательные результаты.

Напомним, в центре Петербурга столкнулись Hyundai и Audi. От удара обе машины отбросило на тротуар. По предварительным данным, в результате инцидента шестеро человек пострадали, из них трое являются несовершеннолетними.