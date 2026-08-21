Три тела вынесло на пляж в Турции, спасатели ищут четвёртую сестру
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Трое погибших, чьи тела нашли у побережья Турции, оказались братом и двумя сёстрами. Тела обнаружили в районе Дарыджа провинции Коджаэли на берегу Мраморного моря, сообщило турецкое агентство IHA.
Местные жители сначала заметили на пляже тела двух женщин. Вскоре экстренные службы обнаружили в том же районе погибшего мужчину. Полиция и береговая охрана начали проверку, сообщает телеканал TGRT.
«Установлены личности погибших — это Мухаммед Али Сакар и его сестры Гюльшах и Белинай. Ведутся поиски ещё одной сестры — Бильгенур», — сообщило агентство.
Спасатели обследуют побережье и море. Поисковые работы продолжат до обнаружения пропавшей женщины.
Тела брата и двух сестёр доставили в морг. Судебно-медицинские эксперты устанавливают причины их гибели. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее в посёлке Шамхал-Термен в пригороде Махачкалы утонули двое детей 2014 и 2025 годов рождения. Происшествие случилось в канале имени Октябрьской революции. Местные жители извлекли тела из воды, но спасти детей не удалось. Сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства их гибели. МЧС призвало взрослых следить за детьми и выбирать для купания только оборудованные места.
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