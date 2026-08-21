ЕС отказался предоставить Киеву 220 млн евро для фермеров из-за блокады портов

Европейский союз отклонил запрос Киева о выделении дополнительных 220 миллионов евро для украинских аграриев, пострадавших от блокады черноморских портов. Как сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта, Брюссель ограничится помощью через уже действующие проекты.

Напомним, 23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил о прекращении захода судов в украинские порты по решению судовладельцев. В начале августа Ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе на польско-украинской границе: в очереди на выезд в Польшу скопилось почти 6,5 тысячи грузовиков, а время ожидания достигало семи суток.

«ЕС фактически отказал в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро украинским фермерам и пообещал поддержку через уже имеющиеся проекты», — сказано в публикации.

В начале августа Министерство аграрной политики Украины обратилось к Еврокомиссии с просьбой о безвозвратной поддержке в размере 220 миллионов евро для компенсации процентов по кредитам, однако получило отказ. Ведомство также спрогнозировало, что из-за логистических проблем экспорт сельхозпродукции в 2026–2027 годах может сократиться вдвое. Киеву придётся искать другие источники финансирования для поддержки собственных фермеров.

Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Украина самостоятельно определяет, какие виды вооружений ей необходимы в рамках программы военной поддержки Евросоюза. По его словам, на текущем этапе украинская сторона направляла запросы преимущественно на беспилотники, ракеты и боевые самолёты. При этом в дальнейшем Киев может включить в перечень необходимой продукции и другие категории вооружений.