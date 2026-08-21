ФСБ обнародовала архивы о борьбе с диверсантами во время Курской битвы

Федеральная служба безопасности России обнародовала рассекреченные архивы, приуроченные к годовщине завершения Курской битвы. Документы детально восстанавливают картину противодействия советских спецслужб немецким диверсионным группам, которые летом 1943 года пытались парализовать железнодорожное снабжение Красной Армии.

Согласно материалам, сотрудники управлений НКГБ и НКВД Курской области вместе с военной контрразведкой «Смерш» и истребительными батальонами сумели нейтрализовать угрозу. В ходе операций были задержаны 37 вражеских парашютистов, а к 1 октября общее число арестованных агентов достигло 381. Благодаря этому движение по транспортным магистралям не прекращалось ни на минуту — ежесуточно на фронт прибывало до 120 поездов, а всего за время сражения прошло 1410 эшелонов.

В первый же день битвы начальники отделов госбезопасности Ясеновского района сообщили о явке с повинной двух диверсантов — Леонида Бондарчука и Николая Яшина, окончивших Смоленскую школу. При них нашли фальшивые документы красноармейцев, а также 14 килограммов тола, термитные шашки в упаковках с пометкой «Суп-пюре», порох, ампулы замедленного действия и детонаторы. На допросе они признались, что должны были заминировать пути на направлениях от Воронежа и Старого Оскола до Касторного.

В середине июля начальник Чердынского райотдела НКГБ Сергей Колозин доложил о поимке ещё двух агентов из группы шести человек. Оба прошли подготовку в Днепропетровской школе и имели при себе аммонал с приспособлениями для подрыва путей на участке между Старым и Новым Осколом. Задержанные рассказали, что перед вылетом их принудительно напоили спиртным.

В конце июля немецкая разведка активизировалась на новой ветке Старый Оскол — Ржава. К 2 августа капитан госбезопасности Стрельников сообщил о задержании шести парашютистов из Запорожской школы, которые планировали вывести дорогу из строя на десять дней, создав пробку из составов у Старого Оскола. Чуть позже замначальника УНКГБ Письменский проинформировал центр о поимке ещё трёх курсантов той же школы с зажигательными смесями и шестью килограммами тола, а 12 августа поступили уточнения о четырёх диверсантах из трёх сброшенных групп, имевших поддельные книжки 138-го гвардейского полка и справки эвакогоспиталя.

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы о Леониде Шевченко, осуждённом за измену в военные и послевоенные годы. Во время оккупации Курска в городе работал передовой пункт «Абвергруппы 105». Его возглавлял капитан Бруно Шульц, а вербовкой агентуры занимался белоэмигрант Степан Васильев. Среди завербованных оказался бывший младший сержант Красной армии Шевченко. В плен он сдался добровольно в августе 1941 года под Черниговом и на допросах раскрыл данные о дислокации советских частей.