Трижды предал Родину: как советский сержант стал агентом двух разведок

ФСБ обнародовала архивные документы о Леониде Шевченко, осуждённом за измену в военные и послевоенные годы. Материалы дела опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Во время оккупации Курска в городе работал передовой пункт «Абвергруппы 105». Его возглавлял капитан Бруно Шульц, а вербовкой агентуры занимался белоэмигрант Степан Васильев.

Среди завербованных оказался бывший младший сержант Красной армии Шевченко. В плен он сдался добровольно в августе 1941 года под Черниговом и на допросах раскрыл данные о дислокации советских частей.

В сентябре того же года Шевченко получил кличку Лео. Его неоднократно забрасывали в тыл, а в январе 1942-го отправили с группой в Куйбышев (ныне Самара) для сбора данных о заводах. Однако в феврале его задержали в районе Старого Оскола.

На следствии мужчина полностью признал вину. Военный трибунал приговорил его к расстрелу, но во время контрудара немцев в июне 1942-го Шевченко сбежал из-под стражи и вновь перешёл к противнику.

После побега в абвере его отстранили от разведработы. Шевченко служил в германской армии, воевал против партизан на Украине, а затем был переброшен во Францию.

Осенью 1944-го он перешёл к французам, которые передали его американцам. В плену Шевченко сменил имя на Леонид Даниленко и согласился сотрудничать с военной разведкой США, получив кличку Томи.

Американский полковник Чаус поручил ему вернуться в СССР, дождаться связника с деньгами и собирать сведения об уральской промышленности. Шевченко обещали крупное вознаграждение.

В 1945-м его репатриировали. После службы в Советской армии и демобилизации он поселился у матери, ежедневно навещая дом тёти в ожидании американского агента. Эти визиты привлекли внимание контрразведчиков.

Шевченко опознали как немецкого агента, находившегося в розыске с 1942 года. Расстрел ему заменили на 25 лет лагерей в связи с отменой смертной казни. Дальнейшая судьба агента в архивах не отражена.

Ранее ФСБ рассекретила архивы о крымских подпольщиках «Дяди Володи». Часть участников группы арестовали из-за предательства и расстреляли. Остальных удалось спасти разведчикам южного соединения партизанского движения Крыма.