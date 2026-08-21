Слушания по делу о смерти Марадоны перенесли на неделю из-за ошибки в медотчёте

Слушания о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны прерваны из-за ошибки в медицинских документах. Как сообщает телеканал TN, суд приостановил рассмотрение обстоятельств гибели спортсмена, следующее заседание назначено на неделю позже.

Инцидент произошёл 20 августа на возобновившемся заседании. В самом начале судья взял перерыв после того, как обнаружилось несоответствие в отчёте о смерти: в нём использовались результаты анализов за 2015 год, которые принадлежали не самому Марадоне, а его отцу, который носил то же имя. Кроме того, суд обязал страховую компанию и клинику, где лечился футболист, предоставить полный комплект документов, касающихся его медицинской карты.

Генеральная прокуратура Аргентины ещё в июне 2022 года предъявила восьми медицинским работникам обвинения в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Им грозит от 8 до 25 лет лишения свободы. Расследование сосредоточено на событиях, произошедших во время домашнего лечения футболиста после операции на голове. Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, приведшая к отёку лёгких.

Ранее Life.ru писал, что мяч, которым Диего Марадона забил знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, будет продан на аукционе в США. Организаторы рассчитывают выручить за него более 10 миллионов долларов. Торги пройдут с 21 по 23 августа, стартовая цена составит 2,5 миллиона долларов.