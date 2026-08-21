Чемпионы ОИ по фигурному катанию Чок и Бейтс пропустят следующий сезон

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, двукратные олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, приняли решение не участвовать в турнирах сезона-2026/27. Об этом Чок объявила у себя в соцсетях.

По словам спортсменки, каждое решение в их карьере было подчинено одной цели — выступать на высочайшем уровне, стремясь к совершенству. Однако иногда, как отметила фигуристка, правильным выбором становится взять паузу.

«После долгого размышления мы решили не соревноваться в сезоне-2026/27. Для нас это возможность вздохнуть и дать себе свободу исследовать другие страсти и интересные новые возможности», — написала Чок. Она также добавила, не собирается полностью покидать лёд и планирует участвовать в шоу в ближайшие месяцы.

37-летнему Эвану и 34-летней Мэдисон принадлежат олимпийские золотые медали 2022 и 2026 годов в командном турнире, а также серебро Олимпиады-2026 в индивидуальных соревнованиях танцоров. Кроме того, на их счету три победы на чемпионатах мира — в 2023, 2024 и 2025 годах.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) обновил перечень российских спортсменов, которым предоставлен нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. В список вошли фигуристы Кира Доможирова, Виктор Потапов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. Участие предусмотрено в нейтральном статусе и распространяется на все дисциплины, входящие в союз, — фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт.