Life.ru узнал, чем опасны песок и хлор на коже после моря и бассейна

После купания многие воспринимают душ как необязательную процедуру: кажется, что морская вода полезна для кожи, а бассейн достаточно чистый, чтобы не требовать дополнительного ухода. Однако остатки соли, песка и хлорированной воды могут стать причиной сухости, раздражения и неприятного ощущения стянутости. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

По словам эксперта, морская соль сама по себе не является вредным веществом, но после испарения воды на коже остаются кристаллы соли. Они могут нарушать защитный кожный барьер, вытягивать влагу из поверхностных слоев кожи и усиливать сухость, особенно если кожа изначально чувствительная.

Песок также может создавать механическое раздражение. Мелкие частицы при движении одежды или трении кожи повреждают верхний защитный слой, из-за чего появляются покраснение, зуд и чувство дискомфорта.

Воздействие морской воды и бассейна отличается. В морской воде основным фактором является высокая концентрация солей, которые после высыхания остаются на коже. В бассейне дополнительную нагрузку создают хлор и другие вещества для обеззараживания воды. Они эффективно уничтожают микроорганизмы, но при длительном контакте могут сушить кожу и усиливать раздражение.

«После моря и бассейна принцип ухода одинаковый: нужно удалить остатки веществ с поверхности кожи и восстановить защитный барьер. Но после бассейна особенно важно смыть остатки хлорсодержащих компонентов, а после моря — соль и песок», — отмечает специалист.

Лучше принимать душ сразу после купания или в течение ближайшего времени. Чем дольше соль, песок или хлор остаются на коже, тем выше вероятность сухости и раздражения. При этом не нужно использовать слишком горячую воду: оптимально подойдёт тёплая вода комфортной температуры. Слишком горячий душ дополнительно разрушает защитный липидный слой кожи.

Для очищения лучше выбирать мягкие средства — гели и крем-гели без агрессивных компонентов, которые не пересушивают кожу. Стоит обращать внимание на составы с увлажняющими и восстанавливающими компонентами: глицерином, пантенолом, керамидами, мягкими маслами. Если кожа склонна к сухости, лучше избегать средств с большим количеством спирта, сильными отдушками и агрессивными очищающими компонентами.

Особого внимания требует кожа детей. Она тоньше и чувствительнее, поэтому быстрее теряет влагу и легче реагирует на внешние раздражители. После купания ребёнка желательно сразу ополоснуть чистой водой, аккуратно промокнуть полотенцем и нанести увлажняющее средство, подходящее для детской кожи.

Если раздражение уже появилось, важно не усиливать повреждение. Не стоит использовать скрабы, жёсткие мочалки и средства с активными компонентами. Лучше перейти на мягкое очищение и наносить увлажняющие или восстанавливающие средства. При выраженном покраснении, зуде, появлении трещин или мокнутия необходимо обратиться к врачу. После душа кожа нуждается не только в очищении, но и в восстановлении. В первые минуты после вытирания полотенцем полезно нанести крем, лосьон или эмолент — именно в этот период кожа лучше удерживает влагу.

Главная ошибка после пляжа или бассейна — оставить кожу высыхать самостоятельно. Вместе с испарением воды она теряет влагу, а остатки соли или хлора продолжают воздействовать на поверхность кожи. Простая привычка: смыть загрязнения и нанести увлажняющее средство — помогает избежать большинства проблем. Елизавета Шухман Врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Ранее Life.ru предупредил, что слишком частое умывание может принести больше вреда, чем пользы. Главная ошибка заключается в том, что вместе с потом и загрязнениями мы смываем естественную гидролипидную защитную мантию кожи. Именно она защищает кожу от пересыхания, бактерий, аллергенов и поддерживает нормальный уровень увлажнённости. Если постоянно разрушать этот защитный барьер, кожа начинает испытывать стресс.