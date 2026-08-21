Atlantic: Киев планировал атаку на аэропорты Москвы тысячью дронов с ИИ

Украинские чиновники обсуждали массированный запуск беспилотников для остановки работы московских аэропортов. Операцию планировали провести в воздушном пространстве российской столицы, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на двух анонимных собеседников, знакомых с проектом.

План получил кодовое название M&M’s из-за большого количества небольших и одинаковых аппаратов. По сведениям издания, Украине потребовалось бы до 1000 дронов в сутки. Постоянные запуски якобы должны были перегрузить российскую ПВО и вынудить аэропорты регулярно ограничивать полёты.

Авторы проекта рассчитывали затронуть в том числе международное авиасообщение. Организаторы полагали, что зарубежные перевозчики откажутся от полётов в Москву, а представители РФ станут добиваться переговоров.

Разработчики планировали оснастить беспилотники системой наведения на основе искусственного интеллекта. В память аппаратов предполагалось загружать карты маршрута и фотографии целей. Во время полёта камера должна была снимать местность, а компьютер — сравнивать кадры с сохранёнными изображениями и самостоятельно направлять дрон к объекту. Автор материала отметил риск применения такой технологии рядом с пассажирскими самолётами.

По данным The Atlantic, проект курировал Михаил Фёдоров, занимавший пост министра обороны Украины до отставки в июле. Он якобы привлёк украинских программистов, использовал европейское финансирование и скрывал детали даже от части своих помощников. План представили Владимиру Зеленскому зимой, однако он не дал согласия на его реализацию. При этом подготовка продолжалась весной и летом.

После ухода Фёдорова будущее проекта оказалось под вопросом. Один из собеседников издания допустил, что новый министр обороны Евгений Хмара продолжит работу. По его оценке, техническую часть проекта можно восстановить примерно за три месяца. Представитель офиса Зеленского отверг информацию о подготовке такой операции и назвал её полной чушью.

Ранее сообщалось, что Украина теоретически может увеличить число запускаемых беспилотников до 2000 за сутки. Эксперт по беспилотным системам Сергей Товкач назвал главным ограничением стоимость производства и применения дронов. Поводом для оценки стали данные Минобороны России, согласно которым 18 августа российская ПВО перехватила 1671 беспилотник самолётного типа за сутки. Специалист также обратил внимание на высокую стоимость зенитных ракет и предложил шире применять дроны-перехватчики и автоматизированные средства противовоздушной обороны. По его мнению, противодействие массовым налётам требует сочетания разных систем.