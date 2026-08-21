Популяция бурых медведей в России выросла в 2,3 раза с 1990 года

Численность бурых медведей в России увеличилась более чем вдвое с 1990 года, достигнув 307,9 тысячи особей. Об этом передаёт газета «Известия», ссылаясь на Минприроды.

По данным ведомства, больше всего бурых медведей обитает в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Наиболее значительные территориальные группировки бурого медведя сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке: в Красноярском крае — 26,6 тыс. особей, Хабаровском — 26,2 тыс., Камчатском — 24,2 тыс., в Иркутской области — 22,4 тыс., в Якутии — 18,8 тыс., в Амурской области — 13,3 тыс. и в Томской — 11,2 тыс. особей. В Республике Бурятия численность составляет 6,1 тыс. особей, в Республике Алтай — 4,7 тыс», — уточнили в министерстве.

В России обитают три вида медведей: бурый, белый и гималайский. При этом белый медведь занесён в Красную книгу страны. Региональные власти имеют право регулировать численность бурого медведя в случаях угрозы здоровью людей, риска распространения болезней, нанесения ущерба другим животным или при получении хищником травм, несовместимых с жизнью.

Исполняющий обязанности главы Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко подчеркнул, что в настоящее время в РФ разрешено добывать около 30 процентов от общей численности медведей, однако в регионах лимиты обычно устанавливают ниже из-за невостребованности зверя охотниками.

Ранее в правительстве Республики Алтай сообщили, что после гибели туристки от нападения медведя в Турочакском районе охотники за сутки ликвидировали пять хищников. Дополнительные разрешения на добычу медведей выдало Министерство природных ресурсов Республики Алтай. Власти объяснили решение участившимся появлением животных в населённых пунктах и необходимостью снизить угрозу для местных жителей.