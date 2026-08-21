В Греции самолёт не смог взлететь из-за стервятника, устроившегося на крыле

Стервятник задержал вылет пассажирского самолёта, усевшись на его крыло перед взлётом. Инцидент произошёл вечером 16 августа в аэропорту Ираклиона на греческом острове Крит, сообщила местная газета «Патрис».

Самолёт готовился выполнить международный рейс. Пилот заметил крупную птицу на крыле и сообщил о ней диспетчерам. Сотрудники гражданской авиации попытались решить проблему самостоятельно, а затем вызвали пожарных.

Спасатели прибыли на лётное поле и поднесли к самолёту специальную лестницу. Пилот привёл в движение элементы крыла, однако стервятник не улетел.

Пожарные поднялись к птице в перчатках и поймали её с помощью куртки. Затем они доставили стервятника в служебное помещение аэропорта.

Птица спокойно сидела на руках у пожарного и не пыталась выбраться из куртки. Специалисты не обнаружили у неё видимых травм. Сотрудники аэропорта передали стервятника профильным службам. Птицу поместили в безопасное место под наблюдение специалистов.

Ранее пассажирский самолёт рейса HZ3006 столкнулся с птицей во время полёта из Южно-Сахалинска в Оху. Экипаж изменил маршрут и вернулся в аэропорт отправления. При осмотре специалисты не нашли повреждений на воздушном судне. Пассажиров доставили в Оху резервным бортом. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку организации орнитологической безопасности полётов в аэропорту.