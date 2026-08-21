Депутат Гусев: Родители могут отказаться от дополнительных взносов

Никаких обязательных платежей на ремонт, учебники, мебель или охрану в государственных и муниципальных школах не предусмотрено. Родители имеют полное право не сдавать деньги, а любые попытки принуждения к таким сборам являются незаконными. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«В случае давления со стороны школы или родительского комитета спокойно объясните, что такие сборы не являются обязательными. <…> Образование в государственной школе бесплатное. Учебники, ремонт, мебель, охрана — всё это школа обязана обеспечивать из бюджета», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также добавил, что отказ от сдачи денег не должен сказываться на отношении к ребёнку. По его словам, требование переводить средства на личные карты учителей или представителей родительского комитета недопустимо.

Ранее в пресс-службе Минобразования Московской области заявили, что с 1 сентября в десяти школах региона введут оценки за поведение. Эта практика будет носить тестовый характер. Такие оценки будут выставлять учащимся со второго от восьмой класс. Поведение делится на «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Пилот продлится до следующего учебного года.