Продолжение конфликта может привести к краху Украины как государства. Такую оценку в эфире YouTube-канала дал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, ситуация складывается не в пользу украинской стороны. Аналитик также допустил, что противостояние может выйти за пределы страны. Он не видит условий, которые позволят Киеву изменить ход конфликта.

Дэвис считает, что военная помощь Европы и Великобритании не повлияет на итог противостояния. По его оценке, дальнейшая поддержка Киева лишь увеличит потери Украины.

«Сколько бы Европа или Британия не помогали Украине против России, всё это ничего не изменит. Всё неизбежно приведёт лишь к уничтожению Украины», — заявил он.

Подполковник в отставке добавил, что затягивание конфликта приведёт к новым жертвам среди украинцев и дальнейшей потере территорий. Он призвал западные страны учитывать эти последствия при принятии решений о поддержке Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел предпосылок для оптимизма по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля связал ситуацию с позицией киевских властей. Он также отметил, что динамика на линии боевого соприкосновения хорошо известна. По словам Пескова, Россия продолжает специальную военную операцию.