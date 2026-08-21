Бывший полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала высказал мнение, что для достижения мира на Украине можно было бы задействовать ЦРУ для ликвидации главаря киевского руководства Владимира Зеленского. По его словам, такой шаг позволил бы остановить боевые действия, однако вряд ли президент США Дональд Трамп решится на это.

«Можно было бы поручить ЦРУ убить Зеленского. Сделать всё возможное, но остановить это, насколько возможно», — заявил Уилкерсон в эфире собственного YouTube-канала.

По его словам, американский лидер настроен на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитик задался вопросом, удастся ли республиканцу спасти свою репутацию, добившись завершения украинского конфликта. По его мнению, удастся.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Владимир Зеленский рискует проиграть любые выборы, поскольку в украинском обществе сформировался запрос на перемены. По его словам, экс-комик может уступить во втором туре независимо от того, кто станет его соперником. Среди возможных конкурентов депутат назвал Валерия Залужного, Кирилла Буданова*, Михаила Фёдорова и других политиков.

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