Вдова бывшего государственного секретаря Соединённых Штатов Генри Киссинджера Нэнси Киссинджер ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом передаёт издание The New York Times. Женщина скончалась 20 августа в своём доме в штате Коннектикут. Причины её смерти не раскрываются.

Генри Киссинджер, ушедший из жизни в 2023 году в возрасте 100 лет, прожил с Нэнси в браке почти полвека. Их свадьба состоялась в марте 1974 года в Арлингтоне, штат Вирджиния. Как отмечает издание, супруга часто сопровождала мужа в его рабочих поездках по всему миру, включая визиты в Советский Союз.

Легендарный дипломат неоднократно посещал Россию, где более десяти раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Первая их встреча состоялась в июле 2001 года, последняя — в июне 2017-го. Киссинджер придерживался мнения, что Россию следует воспринимать как важный элемент новой системы глобального равновесия, а баланс между Москвой и Вашингтоном способен укрепить стабильность во всём мире.

Ранее в возрасте 100 лет скончался один из самых известных американских экономистов и бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен. Он возглавлял регулятор рекордные 18,5 лет — с 1987 по 2006 год — при четырёх президентах. Причиной смерти стали осложнения болезни Паркинсона.