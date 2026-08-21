Украинцы избили итальянку с русскими корнями в Тоскане из-за происхождения

18-летнюю итальянку с русскими корнями ударили кулаком в лицо после разговора о её происхождении. Инцидент произошёл во время вечеринки в парке Марради в Кастильончелло (провинция Ливорно). Об этом сообщили издания Il Tirreno и Open.

Девушка живёт в Монтекатини и приехала отдыхать на побережье Тосканы. Её отец — итальянец, а мать — русская. На вечеринке она и её подруга познакомились с группой молодых людей, которые предложили им свой столик.

Один из новых знакомых говорил по-русски и представился украинцем. Девушка рассказала ему о происхождении родителей. Собеседники решили, что это не помешает общению, и конфликтов между ними сначала не возникло.

Примерно через полчаса тот же молодой человек стал оскорблять девушку из-за русских корней. Итальянка попыталась уйти вместе с подругой. В этот момент другая участница компании схватила её и ударила кулаком в лицо. Пострадавшей сказали, что нападавшая приходилась сестрой молодому человеку. После удара у девушки пошла кровь из носа.

Свидетелем происшествия стал председатель общественного собрания Вады и организатор мероприятий Алессио Фламмия. Он подошёл к пострадавшей, чтобы помочь, а затем рассказал карабинерам об увиденном. Позднее Фламмия связался с девушкой и поинтересовался её состоянием.

Группа покинула парк до прибытия карабинеров. Сотрудники собрали показания пострадавшей, её подруги и свидетеля. Девушке оказали помощь, однако она отказалась ехать в больницу и вернулась домой к родителям. Карабинеры устанавливают обстоятельства происшествия и участников конфликта.

Ранее в Гданьске полиция задержала 37-летнего мужчину, который напал на двух граждан Польши, приняв их за украинцев. Сначала водитель вступил в конфликт с прохожим, услышав у него восточный акцент. Мужчина оказался гражданином Украины, но сумел скрыться до того, как нападавший смог его избить. После этого подозреваемый подбежал к находившимся неподалёку отцу и сыну. Он стал оскорблять их и называть «бандеровцами», а затем перешёл к насилию. Позднее выяснилось, что оба пострадавших являются гражданами Польши.