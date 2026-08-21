Сын Астахова попросился из СИЗО в зону СВО

Антон Астахов, находящийся в следственном изоляторе по делу о мошенничестве в особо крупном размере, намерен покинуть камеру. Сын известного юриста Павла Астахова подал официальные ходатайства следствию с просьбой направить его в зону проведения специальной военной операции.

Как сообщил РИА «Новости» представитель защиты, обвиняемый заключил контракт с Министерством обороны ещё в 2023 году. Мужчина успел дослужиться до офицерского чина и, по словам адвоката, три года провёл на линии соприкосновения, где был удостоен государственных наград.

«Последние три года он провёл на СВО, честно исполняя свой воинский долг», — подчеркнул защитник. Юрист добавил, что стремление вернуться к боевым задачам является единственным мотивом его подопечного.

Сейчас судьба фигуранта зависит от решения следственных органов. Ранее подобные схемы освобождения от уголовной ответственности через отправку в войска приобрели широкую огласку, однако каждое ходатайство рассматривается в индивидуальном порядке.

Сам арестованный настаивает на праве продолжить службу, несмотря на тяжесть предъявленного обвинения. На данный момент правоохранительные структуры не дали окончательного ответа на запрос защиты.

Напомним, сына Павла Астахова поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в апреле. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.