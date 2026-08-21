Звезда «Эпидемии» Виктория Исакова попала в реестр должников РКН

Актриса театра и кино Виктория Исакова оказалась в центре финансового скандала. Как стало известно, Роскомнадзор подал на звезду сериалов «Эпидемия» и «Оттепель» в суд из-за неуплаты обязательных отчислений за рекламу, размещенную в социальных сетях.

По данным SHOT, претензии ведомства касаются деятельности ИП Исаковой. Актриса не перечислила положенные 3% от дохода, полученного с рекламных интеграций. В общей сложности регулятор требует взыскать с артистки 99 тысяч рублей. В эту сумму включена и госпошлина в размере 8 тысяч рублей.

Процедура взыскания была запущена ещё летом: соответствующие уведомления о задолженности направлялись актрисе 20 июля. Поскольку оплата не поступила, 5 августа было вынесено постановление о принудительном взыскании. На сегодняшний день долг всё ещё числится за Исаковой.

Этот случай — не первый в практике контроля блогерской деятельности. Ранее в аналогичную ситуацию попала экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, с которой требуют взыскать 32 тысячи рублей.