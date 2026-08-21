Российские подразделения противовоздушной обороны в течение минувшей ночи пресекли масштабную попытку воздушного нападения. Дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 325 украинских беспилотников самолётного типа.

Согласно данным военного ведомства, операция проходила с 20:00 двадцатого августа до 08:00 двадцать первого числа. Основной удар пришёлся на широкий спектр российских субъектов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области.

Под прицелом оказались также Московский регион, Республика Крым, Удмуртия, а также Краснодарский и Пермский края. Параллельно с этим работа велась над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в четырёх районах региона было уничтожено почти 30 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.