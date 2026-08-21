Выдача направлений на ремонт по ОСАГО выросла на 10,4%

Российские страховщики начали чаще восстанавливать повреждённый транспорт вместо выплаты денег. По данным ЦБ РФ, за первые семь месяцев 2026 года количество направлений на ремонт по полисам ОСАГО увеличилось на 10,4% относительно аналогичного периода прошлого года, пишет газета «Известия».

Тенденция к изменению стратегии стала заметна после того, как в 2022 году компании практически прекратили отправлять машины в сервисы из-за острой нехватки запчастей и логистических сложностей. Сейчас рынок адаптируется к новым условиям.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что доля натурального возмещения демонстрирует стабильный рост. Если в начале года средний показатель держался на уровне 5,3%, то к июню значение достигло 7,7%.

В отдельных субъектах динамика оказалась ещё более выраженной. Лидером по приросту стала Чукотка, где показатель увеличился на 14,1 процентного пункта, достигнув 17,4%. Значительное повышение зафиксировано также в Ненецком автономном округе, Тюменской, Сахалинской и Кировской областях.

К началу лета список регионов, где восстановительные работы назначаются чаще всего, возглавили Вологодская (15,8%) и Свердловская (15,2%) области, а также ХМАО (15,5%). В Москве и Санкт-Петербурге доля таких случаев составила 9,3% и 10,2% соответственно.

Эксперты отмечают, что постепенное возвращение к практике ремонта свидетельствует о нормализации цепочек поставок деталей. Вероятно, в ближайшем будущем доля подобных направлений продолжит увеличиваться.

Ранее ЦБ РФ утвердил новый порядок расчёта средней стоимости запчастей и материалов для выплат по ОСАГО. При определении стоимости деталей больше не будут учитываться цены дешёвых аналогов. Помимо этого, при расчёте стоимости ремонта страховые компании теперь должны полностью учитывать расходы на одноразовые комплектующие, включая уплотнители, наклейки и прочие расходные материалы. Прежде на них разрешалось закладывать не более 2% от стоимости заменяемых запчастей, из-за чего фактические затраты покрывались лишь частично.