МИД: Прибалтика, Польша и Чехия вызывают обеспокоенность перед выборами в ГД

Заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер в интервью РИА «Новости» заявил, что наибольшие опасения перед голосованием в Госдуму вызывают страны Прибалтики, Польша, Нидерланды и Чехия. По его словам, именно там управляющие элиты поражены «клинической русофобией», и активность антироссийских сил может быть особенно высокой.

Дипломат также предупредил о вероятных провокациях в день выборов. По его прогнозу, украинские «активисты» и их местные сторонники могут устроить пикеты у зданий российских диппредставительств — «украинское раздолье», как выразился Райдер. Подобные сценарии, по его словам, уже стали традиционными.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия направит свыше 200 сотрудников центрального аппарата МИД для помощи в формировании зарубежных избирательных комиссий. В европейские страны планируется откомандировать менее десяти человек, при этом существует вероятность отказа в выдаче им виз.