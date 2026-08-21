Взяли на слабо: Полуголый рецидивист вскарабкался на памятник в Подмосковье после спора с детьми

36-летний житель Подмосковья после застолья забрался на памятник Александру Пересвету на площади Защитников Отечества в городе Пересвет. Об этом сообщили в региональном МВД.

Полицейские в Сергиево-Посадском округе привлекли к ответственности мужчину, забравшегося на памятник Александру Пересвету © Telegram / Подмосковная полиция

Когда мужчину задержали, он объяснил свой поступок тем, что подростки взяли его на слабо. По данным ведомства, ранее он неоднократно был судим.

В отношении нарушителя составили административный протокол.

Ранее в Петербурге задержали четырёх подростков, пытавшихся забраться на крышу Смольного собора с помощью альпинистского снаряжения. Как сообщили в Росгвардии, 16- и 17-летние юноши хотели сделать эффектные фото для соцсетей.