Взяли на слабо: Полуголый рецидивист вскарабкался на памятник в Подмосковье после спора с детьми
МВД: Мужчина залез на памятник Пересвету в Подмосковье после спора
Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
36-летний житель Подмосковья после застолья забрался на памятник Александру Пересвету на площади Защитников Отечества в городе Пересвет. Об этом сообщили в региональном МВД.
Полицейские в Сергиево-Посадском округе привлекли к ответственности мужчину, забравшегося на памятник Александру Пересвету © Telegram / Подмосковная полиция
Когда мужчину задержали, он объяснил свой поступок тем, что подростки взяли его на слабо. По данным ведомства, ранее он неоднократно был судим.
В отношении нарушителя составили административный протокол.
Ранее в Петербурге задержали четырёх подростков, пытавшихся забраться на крышу Смольного собора с помощью альпинистского снаряжения. Как сообщили в Росгвардии, 16- и 17-летние юноши хотели сделать эффектные фото для соцсетей.
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