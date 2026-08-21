Экс-глава Сахалина Хорошавин стал бетонщиком в хабаровской ИК-13

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осуждённый на 15 лет за коррупцию, сменил роскошь на тяжёлый физический труд. По данным телеграм-канала SHOT, бывший глава региона теперь официально работает бетонщиком второго разряда в исправительной колонии №13 Хабаровского края.

После прохождения обучения чиновник выполняет простейшие операции в цехе по производству стройматериалов. Сейчас он вручную изготавливает тротуарную плитку и бордюры для благоустройства городов.

В заключении у бывшего губернатора сохраняется баланс между поощрениями и наказаниями со счетом 7:6. Администрация хвалила его за добросовестное отношение к труду, однако дважды отправляла в штрафной изолятор на общую сумму 15 суток за хранение мобильного телефона и нарушение режима.

Хорошавин возглавлял островной регион с 2007 года и стал первым в постсоветской истории губернатором, задержанным прямо на рабочем месте. При обысках у него изъяли коллекцию элитных часов, ювелирные изделия на сотни миллионов рублей, миллиард рублей наличными и ручку с бриллиантами стоимостью 36 миллионов.

Александра Хорошавина задержали 3 марта 2015 года, а 25 марта президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 9 февраля 2018 года его признали виновным по первому делу (в получении взяток) и приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей.

Материалы второго уголовного дела были переданы в суд ещё в 2020 году. По версии следствия, в 2014 году участники группы под руководством Хорошавина организовали получение взяток в размере от двух до десяти миллионов рублей от желающих выдвинуться в депутаты гордумы. Всего было получено более 100 миллионов рублей. В итоге суд назначил ему 15 лет.

Ранее бывший мэр Тарусы (Калужская область), а ныне депутат-самовыдвиженец Сергей Манаков сбил женщину на пешеходном переходе. По информации правоохранителей, бывший градоначальник находился за рулём в нетрезвом виде. Степень опьянения не уточняется.