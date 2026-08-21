6 тысяч звонков в сутки: В Петербурге накрыли узлы мошеннических кол-центров

Полиция ликвидировала в Санкт-Петербурге несколько узлов связи, через которые мошеннические кол-центры массово обзванивали россиян. По данным МВД, за сутки через оборудование проходило около шести тысяч звонков.

В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали несколько узлов связи мошеннических кол-центров. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Подозреваемым оказался 23-летний уроженец Кемерова. Как сообщили в полиции, этим летом его через мессенджер завербовал зарубежный куратор, после чего молодой человек приехал в Петербург и получил три GSM-шлюза для обслуживания.

По данным ведомства, фигурант подключал и настраивал оборудование, а для конспирации каждые три дня менял съёмную квартиру. За переезд он получал около 13 тысяч рублей в криптовалюте.

Мужчину задержали в квартире на Витебском проспекте. Силовики изъяли GSM-шлюзы, ноутбуки, маршрутизаторы, камеры, роутер и телефоны с перепиской с предполагаемыми кураторами.

Как утверждают в МВД, оборудование использовалось в 55 дистанционных мошенничествах. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу.

Ранее замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что против России целенаправленно действуют более 300 кол-центров. По его словам, их работа нацелена на проведение кибератак против конкретных стран.