Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 06:40

VK подала в суд на Apple из-за удаления приложений из App Store

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российский холдинг VK официально перешёл к судебному противостоянию с корпорацией Apple. Как стало известно из материалов картотеки арбитражных дел, компания подала иск, связанный с удалением своих приложений из магазина AppStore.

Разбирательство затронет три структуры: ООО Эппл рус (основное российское юрлицо), саму Apple Inc. и Apple Distribution International Limited. Заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 19 августа.

В пресс-службе VK прокомментировали суть претензий к американской корпорации:

В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в AppStore, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.

На текущий момент стороны готовятся к рассмотрению дела.

VK, MAX и другие сервисы можно скачать через RuStore
VK, MAX и другие сервисы можно скачать через RuStore

Ранее сообщалось, что приложения MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы VK пропали из «Гугл плей». Скачать и обновить приложения можно через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в VK сообщили, что пуш-уведомления продолжат приходить.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar