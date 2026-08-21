VK подала в суд на Apple из-за удаления приложений из App Store

Российский холдинг VK официально перешёл к судебному противостоянию с корпорацией Apple. Как стало известно из материалов картотеки арбитражных дел, компания подала иск, связанный с удалением своих приложений из магазина AppStore.

Разбирательство затронет три структуры: ООО Эппл рус (основное российское юрлицо), саму Apple Inc. и Apple Distribution International Limited. Заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 19 августа.

В пресс-службе VK прокомментировали суть претензий к американской корпорации:

В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в AppStore, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.

На текущий момент стороны готовятся к рассмотрению дела.

Ранее сообщалось, что приложения MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы VK пропали из «Гугл плей». Скачать и обновить приложения можно через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в VK сообщили, что пуш-уведомления продолжат приходить.