Не ждите чуда: Врач объяснил, когда боль при камнях в желчном требует срочной помощи

Острая боль при желчекаменной болезни, которая не проходит после приёма спазмолитика, требует обращения к врачу. Об этом заявил доктор медицинских наук Сергей Лисин.

По его словам, при появлении приступа первым средством действительно может стать препарат, снимающий спазм. Однако если улучшения нет, продолжать ждать и пытаться справиться с симптомами самостоятельно опасно.

«Если в больнице капельница не снимает спазм, человека надо оперировать. Риски удаления желчного пузыря в 80 лет несопоставимы с рисками в 50 лет», — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Специалист также предостерёг от многолетнего откладывания лечения. Если камни уже появились и регулярно беспокоят человека, рассчитывать, что проблема исчезнет сама, не стоит. С возрастом проведение операции может осложняться из-за накопившихся заболеваний.

«Не надо надеяться на чудо. Если камни образовались, чуда уже не будет. Если у вас есть камни и они вас беспокоят, приходите к врачам сразу. Сейчас это на потоке, риски очень небольшие, а с годами мы не молодеем», — отметил Лисин.

После удаления желчного пузыря сохраняющиеся боль или желтуха также требуют дополнительного обследования. По словам врача, одной из возможных причин могут быть камни в желчных протоках, поэтому считать такие симптомы нормальным последствием вмешательства не следует.

Ранее Life.ru писал, что после 50 лет некоторые изменения желчного пузыря могут быть возрастной нормой, однако обнаружение камней на УЗИ уже требует консультации хирурга. Желчекаменная болезнь способна долго протекать без симптомов, поэтому результаты обследования важно оценивать вместе с жалобами пациента и общей клинической картиной.