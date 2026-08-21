Камеры за 2 тысячи рублей помогут спасти орбитальные спутники от космического мусора

Петербургские астрономы предложили отслеживать опасные для спутников метеорные потоки с помощью сети недорогих видеокамер. Система позволяет заранее увидеть рост активности частиц и выбрать более безопасное время для запуска космических аппаратов.

Пулковские астрономы предложили защищать спутники с помощью дешёвых камер. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Разработкой занимается старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Игорь Измайлов. Учёный обратил внимание, что аварии космической техники чаще происходят в периоды максимальной активности метеорных потоков.

«Чтобы аварии не происходили, запуск не надо назначать на максимум метеорных потоков. Тем более что эти максимумы длятся очень недолго — буквально полтора-два часа», — рассказал Измайлов телеканалу «Санкт-Петербург».

Для наблюдений не требуется дорогостоящий телескоп. Система состоит из видеокамеры стоимостью около двух тысяч рублей, простого компьютера и специального программного обеспечения. Полученные записи отправляются на сервер Пулковской обсерватории, где специалисты определяют принадлежность метеоров к конкретным потокам и прогнозируют изменение их интенсивности.

С начала года около десяти таких устройств разместили в Ленинградской области, Крыму, на Кавказе и даже на антарктической станции «Восток». Во время эксперимента выяснилось, что оборудование способно фиксировать не только метеоры, но и искусственные спутники Земли.

По словам Измайлова, это открывает возможность использовать недорогую сеть ещё и для контроля околоземного пространства, где растёт число аппаратов и космического мусора. Особенно актуальной задача стала на фоне появления крупных спутниковых группировок.

Разработка стала одним из современных проектов Пулковской обсерватории, которой 19 августа исполнилось 187 лет. Учреждение было открыто в 1839 году и стало одним из главных центров российской астрономии.

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