Ряд населённых пунктов Крыма обесточен после атаки беспилотников ВСУ

В ряде населённых пунктов Крыма ввели ограничения на подачу электричества — энергообъекты пострадали при масштабной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщили представители «Крымэнерго» в мессенджере «Макс».

«В результате очередных массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова обесточен ряд населённых пунктов. <…> На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения», — сказано в тексте сообщения.

Отключения вводят по обстановке, оперативно реагируя на ситуацию. Сейчас специалисты возвращают жителям электричество. Социально значимые объекты переведены на резервное питание.

Ранее без электричества остался Севастополь. Свет пропал после массированной атаки украинских военных на городскую инфраструктуру, о чём сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, под удар попала энергетика региона, а отражением атаки занимались военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы. На объектах ввели особый режим, спасательные службы держали наготове.