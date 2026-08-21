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Регион
21 августа, 07:34

Ряд населённых пунктов Крыма обесточен после атаки беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

В ряде населённых пунктов Крыма ввели ограничения на подачу электричества — энергообъекты пострадали при масштабной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщили представители «Крымэнерго» в мессенджере «Макс».

«В результате очередных массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова обесточен ряд населённых пунктов. <…> На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения», — сказано в тексте сообщения.

Отключения вводят по обстановке, оперативно реагируя на ситуацию. Сейчас специалисты возвращают жителям электричество. Социально значимые объекты переведены на резервное питание.

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Ранее без электричества остался Севастополь. Свет пропал после массированной атаки украинских военных на городскую инфраструктуру, о чём сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, под удар попала энергетика региона, а отражением атаки занимались военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы. На объектах ввели особый режим, спасательные службы держали наготове.

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Вероника Бакумченко
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