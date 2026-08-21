В Москве на два года осудили кенийца за потушенный снежком Вечный огонь

Гражданина Кении приговорили к двум годам колонии-поселения за то, что он потушил снежком Вечный огонь у мемориала в Троицке (Новая Москва). Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

По данным из документов, всё случилось в конце декабря прошлого года года. Мужчина бросил снежок в Вечный огонь у мемориала участникам Великой Отечественной войны на улице Текстильщиков. На некоторое время пламя погасло.

После этого иностранца отправили в СИЗО. Дело возбудили по статье о повреждении и осквернении воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений. Как следует из материалов, обвиняемый признал вину и раскаялся. Его жена перечислила благотворительный взнос на содержание мемориала.

Кроме того, Посольство Кении, узнав о происшествии, направило руководству города письмо с извинениями.

Адвокат осуждённого Наталья Павлова рассказала агентству, что на свободу он может выйти уже через несколько месяцев. Время, проведённое в СИЗО с конца 2025 года, зачли по схеме «день за два».

«При этом он обжаловал приговор, попросил назначить более мягкое наказание», — добавила защитница.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии следствие завело уголовное дело из-за осквернения Вечного огня. Инцидент произошёл в городе Прохладный, где неизвестные сожгли несколько венков.