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21 августа, 07:40

В Москве нашли мёртвым 83-летнего генерала ФСБ в отставке Игоря Лаптева

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева нашли мёртвым в его квартире в Москве. 83-летний силовик скончался в доме на Верхней Красносельской улице, сообщает сайт MK.ru.

Тело обнаружили днём 20 августа. Официальная версия смерти пока не озвучена.

Лаптев был ветераном боевых действий в Афганистане. После этого он долгое время служил в органах госбезопасности и занимался вопросами информационной безопасности. Позднее генерал перешёл на работу в налоговую полицию, а в конце 1990-х годов занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам.

После ухода с государственной службы Лаптев возглавил совет директоров группы компаний «Информтехника». Он также был награждён Орденом Почёта.

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Минувшей весной в Москве нашли мёртвым генерал-полковника Станислава Петрова, который стоял у истоков создания войск химической защиты СССР. Тело 87-летнего военачальника обнаружили родственники в его квартире в Доме на набережной.

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Юрий Лысенко
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