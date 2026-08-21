Полиция Австралии обвинила гражданина РФ в иностранном вмешательстве

Федеральная полиция Австралии провела операцию, в результате которой был задержан 27-летний мужчина с двойным гражданством — России и Австралии. Арест состоялся на юго-западе Брисбена.

Задержание стало итогом масштабного расследования, которое вела специальная группа по противодействию иностранному вмешательству. Данное подразделение работает под объединённым руководством федеральных полицейских и Австралийской службы безопасности и разведки.

Жителю штата Виктория уже предъявлены серьёзные обвинения. Согласно материалам дела, действия фигуранта квалифицируются как «иностранное вмешательство».

Уже в пятницу подозреваемый предстанет перед Магистратским судом Брисбена, где решится вопрос о дальнейшей мере пресечения. На данный момент правоохранители не раскрывают деталей о том, в чьих интересах действовал задержанный.

Ранее Life.ru писал, что из Турции в Россию экстрадировали мужчину, которого обвиняют в мошенничестве на 262 миллиона рублей. По версии следствия, он вместе с сообщниками завладел недвижимостью двух человек и похитил крупную сумму денег. Фигурант скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. После задержания турецкие власти согласовали его передачу российским правоохранителям.