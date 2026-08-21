Мода на «заземление»: Что даёт ходьба босиком и кому точно не стоит отказываться от обуви

Ходьба босиком по траве или земле действительно заставляет активнее работать мелкие мышцы стопы, однако приписывать таким прогулкам многочисленные лечебные свойства пока преждевременно. Об этом рассказала врач-терапевт Дарья Елиневская.

В соцсетях набирает популярность так называемое «заземление»: пользователи снимают обувь и ходят по земле, утверждая, что контакт с её поверхностью помогает снизить стресс и улучшить самочувствие. Сторонники практики объясняют эффект воздействием свободных электронов, однако убедительных данных, подтверждающих именно этот механизм, пока недостаточно.

По словам Елиневской, отдельные исследования связывали подобный контакт с изменениями уровня воспалительных маркеров, боли и кортизола. При этом сама прогулка без обуви помогает лучше чувствовать поверхность и включает в работу небольшие мышцы стопы, влияющие на механику шага.

«Сенсорная стимуляция и контакт с природной средой вообще идут рука об руку со снижением стресса», — отметила врач.

Но поверхность имеет значение. Если долго ходить босиком по бетону или асфальту, нагрузка на опорно-двигательный аппарат, напротив, может увеличиться, предупредила специалист.

Осторожность нужна и с популярной «босоногой» обувью с тонкой подошвой и широким носом. Она способна сильнее задействовать мышцы стопы, однако переходить на такие модели резко не стоит. Людям с плоскостопием, артрозом и другими проблемами опорно-двигательного аппарата Елиневская в комментарии «Вечерней Москве» советует сначала проконсультироваться со специалистом.

Ранее Life.ru предупреждал, что прогулки босиком по влажной траве могут быть опасны из-за риска заражения лептоспирозом. Возбудитель способен проникнуть через микротрещины на коже, поэтому врачи советуют особенно осторожно относиться к таким прогулкам в общественных местах. При этом ходьба без обуви по безопасным природным поверхностям может укреплять мышцы стоп и улучшать координацию.