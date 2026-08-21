Мода на «заземление»: Что даёт ходьба босиком и кому точно не стоит отказываться от обуви
Врач Елиневская: Ходьба босиком укрепляет стопы, но асфальт повышает нагрузку
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ходьба босиком по траве или земле действительно заставляет активнее работать мелкие мышцы стопы, однако приписывать таким прогулкам многочисленные лечебные свойства пока преждевременно. Об этом рассказала врач-терапевт Дарья Елиневская.
В соцсетях набирает популярность так называемое «заземление»: пользователи снимают обувь и ходят по земле, утверждая, что контакт с её поверхностью помогает снизить стресс и улучшить самочувствие. Сторонники практики объясняют эффект воздействием свободных электронов, однако убедительных данных, подтверждающих именно этот механизм, пока недостаточно.
По словам Елиневской, отдельные исследования связывали подобный контакт с изменениями уровня воспалительных маркеров, боли и кортизола. При этом сама прогулка без обуви помогает лучше чувствовать поверхность и включает в работу небольшие мышцы стопы, влияющие на механику шага.
«Сенсорная стимуляция и контакт с природной средой вообще идут рука об руку со снижением стресса», — отметила врач.
Но поверхность имеет значение. Если долго ходить босиком по бетону или асфальту, нагрузка на опорно-двигательный аппарат, напротив, может увеличиться, предупредила специалист.
Осторожность нужна и с популярной «босоногой» обувью с тонкой подошвой и широким носом. Она способна сильнее задействовать мышцы стопы, однако переходить на такие модели резко не стоит. Людям с плоскостопием, артрозом и другими проблемами опорно-двигательного аппарата Елиневская в комментарии «Вечерней Москве» советует сначала проконсультироваться со специалистом.
Ранее Life.ru предупреждал, что прогулки босиком по влажной траве могут быть опасны из-за риска заражения лептоспирозом. Возбудитель способен проникнуть через микротрещины на коже, поэтому врачи советуют особенно осторожно относиться к таким прогулкам в общественных местах. При этом ходьба без обуви по безопасным природным поверхностям может укреплять мышцы стоп и улучшать координацию.
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