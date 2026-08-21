Кого Германия ловит на границах: украинцы оказались на первом месте среди нелегалов

С мая 2025 года немецкие правоохранители задержали около 58 тысяч человек за незаконный въезд или попытку нелегально пересечь сухопутную границу. Об этом пишет Bild со ссылкой на данные федеральной полиции.

Статистика охватывает период с 8 мая 2025 года по 16 августа 2026 года. Среди задержанных оказалось около 7,5 тысячи граждан Украины — 13% от общего числа.

Следом идут граждане Афганистана и Турции — по 4,8 тысячи человек. Усиленный контроль на сухопутных границах Германия ввела в мае прошлого года.

Ещё 12,6 тысячи человек федеральная полиция задержала в аэропортах. При этом 7,8 тысячи из них прибыли из стран Шенгенской зоны. По данным Bild, это может указывать на то, что часть задержанных ранее незаконно пересекла внешнюю границу ЕС.

Ранее ЕС ужесточил правила выдачи временной защиты украинцам призывного возраста. Согласно постановлению, для одобрения заявки теперь требуется подтверждение выполнения воинских обязанностей. Изменения касаются только новых обращений, поданных после 30 июля, и не имеют обратной силы.