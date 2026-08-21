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21 августа, 09:09

Учёные нашли в бивне «морского единорога» спирали, закрученные в разные стороны

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Учёные изучили внутреннее строение бивня нарвала и обнаружили в нём две спиральные структуры, закрученные в противоположных направлениях, пишет Nature Communications.

Бивень этого морского млекопитающего представляет собой гигантский зуб, который может достигать нескольких метров в длину и внешне всегда закручен в левую сторону.

Исследователи выяснили, что во внешнем слое коллагеновые волокна образуют левую спираль. В расположенном глубже дентине волокна закручены уже вправо.

Нарвала называют «морским единорогом». Это название он получил благодаря своей самой узнаваемой особенности — длинному бивню.

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Дарья Денисова
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