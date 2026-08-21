Учёные нашли в бивне «морского единорога» спирали, закрученные в разные стороны

Учёные изучили внутреннее строение бивня нарвала и обнаружили в нём две спиральные структуры, закрученные в противоположных направлениях, пишет Nature Communications.

Бивень этого морского млекопитающего представляет собой гигантский зуб, который может достигать нескольких метров в длину и внешне всегда закручен в левую сторону.

Исследователи выяснили, что во внешнем слое коллагеновые волокна образуют левую спираль. В расположенном глубже дентине волокна закручены уже вправо.

Нарвала называют «морским единорогом». Это название он получил благодаря своей самой узнаваемой особенности — длинному бивню.

А самцы горбатых китов синхронизируют части песен с этапами погружения, выяснили биологи из США. Исследование показало, что наиболее вариативные фрагменты животные исполняют на максимальной глубине, предположительно демонстрируя индивидуальные качества потенциальным партнёршам.