Тульский губернатор позвонил девочке, на которую чиновники заявили в полицию

Девочке из Болохова, на которую местная администрация подала заявление в полицию из-за рисунков смешариков на детской площадке, позвонил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона поддержал ребёнка и попросил не расстраиваться. Об этом RT рассказала мама девочки.

А вот из администрации Болохова, по словам женщины, на связь никто не выходил — ни со звонком поддержки, ни с извинениями. Мать школьницы очень этому удивилась.

«С её [главы] же подачи пошла вся эта тема — и заявление. Вообще, у меня большие вопросы к нашей администрации, почему они хорошее не могут отличить от плохого», — отметила женщина.

В полиции семье пока тоже не звонили. Хотя заявление уже подано, статус разбирательства остаётся неясным.

Напомним, в Болохове Тульской области власти обратились в полицию из-за детских рисунков на площадке. Девочку обвинили в порче муниципального имущества — она нарисовал пастелью Кроша, Ёжика и Нюшу на резиновом покрытии. Коммунальщики не смогли смыть изображения: вода не помогла, а растворитель лишь размазал пигмент. Администрация опубликовала во «ВКонтакте» кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён процесс рисования.