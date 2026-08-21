«Джоди Фостер» победила: Питона с голливудским именем вылечили от рака как человека

Ветеринары зоопарка Честера спасли жизнь 23-летнему сетчатому питону Джоди Фостер с помощью «человеческого» метода лечения рака. У змеи весом 50 кг обнаружили агрессивную опухоль челюсти. Когда хирургическое вмешательство не помогло остановить рецидив, специалисты применили электрохимиотерапию.

По данным The Guardian, это первый случай использования подобной технологии для лечения змеи. Решение было принято, так как из-за болезни питон перестал нормально питаться и находился на грани гибели.

Из-за внушительных габаритов Джоди ветеринарам потребовалось объединить два операционных стола. Животное ввели в состояние наркоза прямо в террариуме, после чего доставили в клинику. В ходе полуторачасового вмешательства врачи иссекли опухоль вместе с фрагментом кости, а затем провели электрохимиотерапию для уничтожения оставшихся злокачественных клеток. Эта методика основана на воздействии электрических импульсов, которые облегчают проникновение препарата блеомицина в ткани опухоли.

Спустя несколько месяцев Джоди полностью восстановилась, вернулась к привычной активности и аппетиту. Контрольное обследование подтвердило отсутствие рецидива. Врачи готовят публикацию с описанием этого случая, чтобы поделиться уникальным опытом с коллегами.

Ранее учёные изучили редкую разновидность леопардовых гекконов, которая может помочь в исследовании онкологических заболеваний у людей. Оказалось, что яркая окраска этих рептилий связана с высокой склонностью к развитию опухолей.