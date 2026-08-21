ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Удмуртию

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в небе над Удмуртией. Об этом сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.

По её словам, попытка атаки была пресечена сегодня. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Врио главы Удмуртии призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, отметив, что целью подобных атак является попытка посеять панику среди населения.

Минувшей ночью российские силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив 325 украинских беспилотников самолётного типа в период с 20:00 20 августа до 08:00 21 августа над территорией более чем 15 регионов.