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Регион
21 августа, 09:01

ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Удмуртию

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в небе над Удмуртией. Об этом сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.

По её словам, попытка атаки была пресечена сегодня. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Врио главы Удмуртии призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, отметив, что целью подобных атак является попытка посеять панику среди населения.

Губернатор Махонин: В Прикамье повреждён промышленный объект при атаке 16 БПЛА
Губернатор Махонин: В Прикамье повреждён промышленный объект при атаке 16 БПЛА

Минувшей ночью российские силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив 325 украинских беспилотников самолётного типа в период с 20:00 20 августа до 08:00 21 августа над территорией более чем 15 регионов.

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Никита Никонов
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